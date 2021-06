L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Aaron Ramsey: “Prendiamo il caso di Aaron Ramsey. Il suo biennio in bianconero è stato deludente, tanti infortuni e un rendimento anche per questo al di sotto delle aspettative. Su di lui fin qui solo alcuni sondaggi da club inglesi non di prima fascia, vedi Crystal Palace, che non lo hanno particolarmente convinto. E se da un lato è vero che è arrivato a parametro zero, pesando a bilancio per 1,8 milioni di euro, dall'altro ha un ingaggio che lo rende inaccessibile o quasi: 7 milioni netti circa, più 2,8 milioni previsti anche per la prossima stagione di bonus all'agente”.