Tra i tanti campioni che potrebbe cambiare maglia, sarà anche l’estate di Paul Pogba. Questo perché il suo contratto con il Manchester United è in scadenza nel 2022, segnali per il rinnovo non sono arrivati e Mino Raiola ha già spiegato come il francese possa partire, per questo la prossima sarà l’estate clou, che permetterebbe agli inglesi di incassare denaro fresco per la sua cessione, evitando si perderlo a zero dopo qualche mese. La Juventus, ovviamente, monitora gli sviluppi e, stando a quanto riporta il portale spagnolo Todofichajes.com, vorrebbe sfruttare lo stallo nella trattativa contrattuale per gettare le basi del tanto acclamato Pogback.