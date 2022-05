L'attaccante croato di proprietà della Juventus Marko Pjaca è attualmente in forza al Torino. Tuttavia come riportato da Calciomercato.com l'attaccante croato non verrà riscattato dai granata perchè soprattutto nella seconda parte della stagione non avrebbe convinto la dirigenza. Per questo farà ritorno alla Continassa e sarà compito della Juventus trovargli una nuova destinazione.