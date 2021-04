Il futuro di Mattia Perin è attualmente un rebus. Al termine della stagione scadrà il prestito al Genoa che, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, non eserciterà il diritto di acquisto fissato ad una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Il presidente Preziosi, infatti, punterebbe ad un rinnovo del prestito, che consentirebbe al portiere di rimanere nel club in cui è cresciuto. Tra il Genoa e la possibilità di rimanere alla Juventus come secondo portiere (Buffon potrebbe partire), non è da escludere un inserimento dell’Atalanta, che in caso di cessioni di Gollini potrebbe pensare proprio a Perin.