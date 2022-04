Fabio Miretti è uno dei talenti più cristallini del settore giovanile della Juventus. Non è un caso, quindi, che il centrocampista classe 2003 sia stato più volte aggregato alla prima squadra, per poi trovare l'esordio prima in Champions League e poi in campionato. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, però, il suo prossimo futuro potrebbe essere lontano da Torino. L'idea del club, infatti, sarebbe quella di cederlo in prestito per fargli maturare esperienza, per poi riaccoglierlo alla Continassa.