Cosa filtra sul futuro di Paulo Dybala? Secondo quanto riportato da Tuttosport, il destino dell'argentino dipende anche e soprattutto da quello di Cristiano Ronaldo. I bianconeri, soprattutto nel caso in cui non dovessero qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, potrebbero scartare le richieste di Dybala per il rinnovo di contratto e cederlo a fine stagione per evitare di lasciarlo partire a zero nell'estate del 2022, quando l'accordo in essere tra le parti arriverà a naturale scadenza. Potrebbero essere dunque le ultime partite alla Juventus per Dybala, che aspetta di capire quali saranno i margini di manovra bianconeri.