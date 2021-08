Il futuro di Raduè ancora tutto da scrivere, ma potrebbe trovare presto nuove svolte. Il difensore rumeno è pronto a lasciare la Juventus per trovare una squadra che gli possa garantire un minutaggio superiore e proseguire nel percorso di crescita, con il Cagliari in forte pressing per il centrale. In queste ore è previsto un confronto tra i due club per provare a chiudere il colpo. La Juve manterrà il controllo sul giocatore.