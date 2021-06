Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, la Juventus non avrebbe intenzione di svenarsi per Gigio Donnarumma, in scadenza di contratto e prossimo a lasciare il Milan a zero. Allegri nutre grande stima nei confronti di Szczesny, per questo preferirebbe investire i soldi per l’ingaggio del portiere rossonero in altro modo, puntando su altri reparti. Donnarumma – si legge – era più un pallino di Fabio Paratici, che aveva intavolato più di un discorso con l’agente del portiere Mino Raiola.