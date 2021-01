Memphis Depay è un nome gradito alla dirigenza della Juventus, soprattutto per la sua condizione contrattuale, essendo in scadenza di contratto a giugno 2021. Fabio Paratici si starebbe pensando per la categoria quarta punta, ma Rudi Garcia ha frenato. Infatti, l’allenatore del Lione ha ribadito in conferenza stampa che non vuole perdere l’attaccante olandese nel calciomercato invernale. Il mercato può riservare sorprese come è abituato a fare, ma nel frattempo Rudi Garcia ha lanciato un messaggio al proprio presidente e soprattutto a tutte le prendenti.