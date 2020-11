1









L'infortunio di Ansu Fati (rottura del menisco) rinsalda per il momento la posizione di Ousmane Dembelé all'interno dell'attacco del Barcellona, anche in previsione del mercato di gennaio. Secondo Sport, si raffredda quindi la pista Manchester United per il 23enne nazionale francese. In Italia, è la Juventus la squadra più attenta in ottica mercato ai movimenti di Dembelé, sondato già nell'estate passata.