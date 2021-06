Hakan Calhanoglu e un futuro rebus al Milan. Il braccio di ferro per il rinnovo di contratto tra il club e il suo entourage non sta producendo gli effetti desiderati, gettando ombre sulla prossima stagione. La Juventus tiene monitorata la situazione e, nel frattempo, lo stesso giocatore ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Italia: "Futuro al Milan? Ho parlato tre giorni fa con Maldini, gli ho detto che la priorità ora è l'Europeo. La prima responsabilità ce l'ha il Milan, ho grande rispetto per Maldini e Massara".