Il mercato in uscita della Juventus toccherà sicuramente Sami Khedira ma anche Federico Bernardeschi, sempre più ai margini delle gerarchie di Andrea Pirlo. Gli ultimi rumors di mercato lo hanno raffigurato come contropartita tecnica per arrivare a due profili dal pedigree consolidato, ovvero Gomez dell’Atalanta e Depay del Lione. In nessuno dei due casi l’asse si è surriscaldato, ma la cosa certa è che l’esterno di Carrara non è più importante per la Juve. Cercasi acquirente.