Con l'ultima partita giocata contro la Fiorentina, Federico Bernardeschi ha salutato la Juventus. Adesso, il suo entourage lavora per trovare un nuovo contratto. Tra le squadre interessate il Napoli, come riporta calciomercato.com: "Ecco che in casa Napoli inizia a salire con forza il nome di Federico Bernardeschi. Dopo cinque stagioni con la maglia della Juve è pronto a dire addio. Dovrà accasarsi altrove e tra le pretendenti spunta proprio il Napoli. Qualche mese fa ha cambiato agente: prima era nella scuderia di Mino Raiola, con cui De Laurentiis ne parlò nell’estate 2020 in un meeting a Castel di Sangro. Adesso c'è Pastorello, con il quale Giuntoli è già in contatto per capire cosa ne sarà del futuro di Meret. Si parlerà anche di Bernardeschi. L'ostacolo più grande oggi per portarlo ai piedi del Vesuvio è rappresentato dall'ingaggio, dato che percepisce 4 milioni e il Napoli ha bisogno di ridurre il tetto stipendi offrendogli non più di 2,5-3 milioni. Ad oggi Bernardeschi è solo un’idea, un nome sul taccuino del direttore sportivo. Il Napoli non ha ancora deciso di affondare il colpo".