Alla Juventus sono pochi gli incedibili identificati da Allegri. Tra questi non rientra Arthur, il cui peso a bilancio supera i 55 milioni di euro ed è ritenuto sacrificabile alla giusta offerta. Come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è stato un sondaggio del Paris Saint-Germain per intavolare un potenziale scambio, ma al momento non si è andati oltre. Non è il tipo di giocatore che fa esaltare il livornese, ma dopo un’annata frenata dagli infortuni, potrebbe meritarsi anche una seconda chance. Aspettando l’aiuto dal mercato, dove i prediletti sono Locatelli e Pjanic.