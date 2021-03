1









Come ogni anno, la Juventus presterà molta attenzione al mercato dei parametri zero, che la prossima estate si preannuncia più ricco che mai. In questa categoria potrebbe rientrare Sergio Aguero, in scadenza di contratto con il Manchester City con cui non ha ancora trovato un potenziale accordo per il rinnovo di contratto. Il profilo del Kun piace alla Juventus, che non è l’unico club sulle sue tracce. Stando a quanto riporta TycSports, il Barcellona avrebbe offerto un contratto al centravanti argentino.