Stando a quanto riportato da Tuttosport, per l'esterno-jolly offensivo cercato dalla Juve, il maggior indiziato resta Nicolò Zaniolo . L’incontro milanese della scorsa settimana tra Cherubini e il gm Tiago Pinto è servito per aprire la trattativa tra Juventus e Roma. I due club stanno studiando un incastro creativo, ragionando su un prestito oneroso con obbligo di riscatto o su uno scambio Zaniolo-Arthur più conguaglio a favore dei giallorossi. L’eventuale incassso garantito da De Ligt aumenterebbe i margini di manovra per chiudere l’affare Zaniolo.