Almeno per quest’anno, la Juventus dovrà rinunciare a Nicolò Zaniolo a meno di offerte fuori mercato (attualmente non sostenibili dai bianconeri). Il nuovo corso della Roma intrapreso da Dan Friedkin sarà fondato su alcuni pilastri imprescindibili, tra cui il fantasista azzurro, il talento più brillante dell’intera rosa di Fonseca. Come riporta il Corriere di Roma, l’agente del classe ’99 ha incontrerà il CEO giallorosso Guido Fienga per discutere i termini economici del contratto in scadenza nel 2024, presumibilmente cercando di ottenere un aumento dell’ingaggio.