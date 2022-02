In una serata magica, come quella di ieri sera, due note negative: l'uscita dal campo per problemi fisici di Zakaria e Chiellini. Per il centrocampista una botta alla zona lombare, mentre per Chiellini un affaticamento al polpaccio. I due, nella tarda mattinata di oggi, si sottoporranno ai canonici esami strumentali al JMedical, per valutare l'entità dell'eventuale infortunio e, nel caso, programmare i tempi di recupero.