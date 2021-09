Come racconta Calciomercato.com è ormai conclamato come lasia attualmente la società italiana che monitori con maggiore attenzione gli sviluppi della trattativa per il rinnovo trae la. Il gradimento tecnico per il calciatore è totale e, nell'ottica dell'acquisto di un centravanti che possa rappresentare una certezza per il presente - ma soprattutto per il futuro - l'ex Partizan Belgrado è in cima alla lista degli stati maggiori bianconeri. Gli ottimi rapporti con Fali Ramadani, agente molto vicino alla stella della Fiorentina, possono fare la differenza.