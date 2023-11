Per, figlio dell'ex calciatore Lilian, sembra prospettarsi una possibile asta tra Juventus, Liverpool e Bayern Monaco. Tuttavia, la decisione sul suo futuro sarà esclusivamente nelle mani di Jim Ratcliffe, proprietario del club Nizza. Si è appreso che Ratcliffe avrebbe promesso al tecnico Francesco Farioli di posticipare la cessione del giovane centrocampista di 22 anni fino all'estate successiva, specialmente considerando il primo posto attuale del Nizza in Ligue 1 francese. Attualmente, Thuram ha un contratto valido fino al 2025 e il suo valore di mercato si aggira intorno ai 40 milioni di euro, con prospettive di un aumento considerevole se più club dovessero mostrare interesse per lui. Il suo stipendio attuale è relativamente accessibile, leggermente superiore a 1,5 milioni di euro.