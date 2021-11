Uno degli obiettivi di mercato della, il francese, sembra allontanarsi sempre di più. Su di lui c'è una delle squadre affrontate dai bianconeri in questa stagione: si tratta dei campioni d'Europa del, che secondo TeamTalk avrebbero deciso di provare a strappare il centrocampista alla concorrenza già nel mercato di gennaio. La strategia dei Blues, però, sarebbe quella di procedere sì all'acquisto, lasciando però il calciatore al, in prestito fino a fine stagione. Un modo per inserirlo gradualmente nel progetto tattico sin dal ritiro del prossimo anno, consentendogli di giocare con continuità fino a maggio.