Come racconta Calciomercato.com, un nome sul taccuino bianconero è quello di Singo. Il primo a fare il nome del giovane ivoriano fu Andrea Pirlo. Singo piaceva molto anche a Paratici che lo aveva fatto osservare a più riprese nel corso della passata stagione. Relazioni sempre positive per un giocatore che in casa Juventus conoscono bene. Anche il Milan si era informato nei mesi scorsi prima di optare per una soluzione di esperienza e meno onerosa dal punto di vista economica come quella di Florenzi. Il Toro chiede intorno ai 18 milioni di euro.