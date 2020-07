Come racconta Calciomercato.com, nei mesi scorsi infatti la risposta data da Samardzic è stata questa: non voleva lasciare la Bundes subito, così giovane. La Juve si è mossa in modo serio come aveva fatto anche il Milan con Paolo Maldini in persona che aveva incontrato il ragazzo nei mesi scorsi, prima del Covid. Un assalto rossonero in piena regola perconsiderato il trequartista del futuro: qualità, personalità, tecnica e un esordio già arrivato in Bundesliga, non è un caso se si è mosso Maldini in persona. Lo vuole anche il Barcellona, la Juve si è iscritta alla corsa, il Milan ha gli occhi addosso a lui da tempo.