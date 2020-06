Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Juventus continua ad offrire Daniele Rugani alla Roma. I giallorossi però non sono interessati all’affare anche se in questi giorni si parla molto del difensore che già l'anno scorso - prima dell'arrivo di Smalling- sembrava vicinissimo ai giallorossi. Ieri Tuttosport aveva scritto che il bianconero sarebbe potuto arrivare nella Capitale in uno scambio che avrebbe coinvolto uno tra Under e Kluivert.