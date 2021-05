Nonostante abbia passato un finale di stagione in panchina, Alessio Romagnoli vorrebbe rimanere ancora al Milan, non seguendo ciò che ha fatto Donnarumma, che ha rotto con il club alla scadenza del contratto. Infatti, come riporta Sportmediaset, il difensore potrebbe rinnovare con il Milan e dunque restare nel capoluogo lombardo ancora per diverse stagioni. Romagnoli è stato a più riprese accostato alla Juventus, nell’ambito di uno scambio con Bernardeschi.