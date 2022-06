Cosa succede su Alessio Romagnoli? Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, a sole poche settimane di distanza dal pomeriggio di Reggio Emilia e dalla coppa dello scudetto sollevata al Mapei Stadium, il centrale di Anzio attende che la Lazio coroni un inseguimento divenuto lungo ed estenuante. Il via libera all'approdo alla corte di Sarri e soprattutto nella sua squadra del cuore c'è da tempo, ma prima i biancocelesti devono liberarsi dell'ingaggio pesante di Acerbi per colmare la distanza che resta tra domanda e offerta per Romagnoli.