La Juventus sembra aver individuato in Giacomo Raspadori il sostituto ideale di Alvaro Morata. Stando a quanto riporta Calciomercato.com il club bianconero non avrebbe avviato una vera e propria trattativa con il Sassuolo al momento. Però resta comunque un nome in corsa per l'attacco della Vecchia Signora nella prossima stagione.