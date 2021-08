Filippoe Matiassono i due giovani che, senza dubbio, maggiormente hanno rubato l'occhio in questa prima fase del precampionato della. Secondo quanto riporta il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, il centrocampista potrebbe partire in prestito per maturare esperienza e giocare con continuità, mentre il trequartista verrebbe promosso in Under 23: "Futuro in definizione per i due protagonisti di Monza-Juve di ieri. #Ranocchia: offerte da squadre di B, andrà quasi sicuramente a giocare (e se arrivasse un club di A...) #Soulé: destinazione #Juve U23."