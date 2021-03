Per Ramsey continuano gli alti e bassi. E gli infortuni, ultimo quello muscolare che lo ha costretto anche a saltare gli impegni con la propria nazionale: un rendimento a intermittenza che ha convinto la Juve a guardarsi intorno per cercare una soluzione in uscita.



Come raccontato da Calciomercato.com, gli interessamenti non mancano, il Crystal Palace e, soprattutto, il West Ham sono pronti a mettersi in moto per riportare il centrocampista in Premier League.