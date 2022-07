Continuano le trattative traed entourage di Aaronper la risoluzione del contratto del gallese. A fare un punto, in questo senso, è il Corriere dello Sport: "Non ci sono altri margini di manovra dopo il rientro dall’infruttuoso prestito ai Glasgow Rangers. La Juve intende risparmiare i 14 milioni lordi dell’ultimo anno di contratto del centrocampista, in scadenza nel 2023; Aaron chiede una buonuscita. Non sarà gratis, insomma, la separazione: la richiesta è di 4 milioni; i bianconeri offrono 2. A 3 milioni potrebbero essere tutti contenti, ma il traguardo non è ancora prossimo".