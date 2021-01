Sarà Fabio Quagliarella la 'quarta punta' attesa e sondata dalla Juventus? Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l'idea resta concreta: sono stati avviati i contatti del caso, per una trattativa che si annuncia difficile ma non impossibile. La richiesta della Sampdoria è chiara: per lasciarlo andare, il club di Ferrero richiederà un indennizzo di circa un milione, mentre i bianconeri non si muovono oltre i 500mila euro.



PROLUNGAMENTO - E il calciatore? Due nodi che ancora devono essere sciolti, a partire dalla durata del contratto. Già, perché Quagliarella ha una promessa in atto con la Samp: vorrebbe giocare ancora un anno e dalla dirigenza blucerchiata era arrivata l'apertura a parlarne, a trovare un accordo. Per CM, il giocatore non è indifferente alla proposta della sua ex squadra, ma ha richieste precise sulla durata del contratto. In questa fase sta trattando il rinnovo con la Samp, la sua intenzione è quella di continuare ancora a lungo. Ecco perché vorrebbe un accordo di 18 mesi e non di 6, come sarebbe disposta la società bianconera. C'è ancora tanto da trattare...