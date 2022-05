Come racconta Tuttosport, Ivan Perisic è invece il protagonista di un'altra storia. Oggi il croato si giocherà il tutto per tutto nella corsa scudetto dell’Inter. Ma il futuro è un’ipotesi. Anche lui è in scadenza, però rispetto a Di Maria non c’è chiusura definitiva da parte del suo club di appartenenza. Nei primi giorni della prossima settimana - forse già domani - è previsto il summit decisivo tra il suo agente e Beppe Marotta : al dentro o fuori manca pochissimo, mentre Chelsea e Tottenham attendono novità. E la Juve potrà così concludere la lunga volata sui parametri zero prendendone almeno due su tre.