Inter e Juventus stanno pensando a Leonardo Pavoletti come quarta punta per la finestra invernale di mercato. Così Eusebio Di Francesco a Sky Sport ha chiarito la posizione del Cagliari in merito: "​Il suo addio? Non c’è assolutamente nulla per Pavoletti, se ne parla tanto perché gli attaccanti sono chiacchierati ma non ne so niente”.