Sarà Leonardo Pavoletti la 'quarta punta' che la Juventus sta cercando con così tanta insistenza? Le voci corrono e rimbalzano, è chiaro che l'attaccante livornese - che conosce buona parte del gruppo 'azzurro' in seno alla Juventus dopo aver percorso più volte la tratta verso Coverciano - possa rappresentare un usato sicuro, un giocatore dalla chiara affidabilità in un momento in cui ai bianconeri fondamentalmente non serve altro. Staremo a vedere se le voci si concretizzeranno, se sarà Pavoloso l'ultimo regalo per Andrea Pirlo: il centravanti potrebbe arrivare in prestito dal Cagliari, a cui interessa Reynolds, terzino americano che la Juve potrebbe presto prelevare da Dallas.