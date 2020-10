Il Parma sta cedendo Matteo Darmian all'Inter e sta aumentando i giri del motore del mercato in entrata. Come riporta Sky Sport il club ducale ha chiuso tre operazioni e ne sta per concludere una quarta. I tre in chiusura sono Sohm dello Zurigo, Brunetta del Godoy Cruz e Traore dell'Atalanta. Il quarto in dirittura d'arrivo è Hans Nicolussi Caviglia, il talento di casa Juve che ha militato nell'Under 23 e poi nel Perugia, dove ha assaggiato la Serie B. Un eventuale prestito al Parma gli permetterebbe di accumulare minutaggio in A.