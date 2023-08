L'eventualità di un'importante offerta per Chiesa non può essere esclusa, ed è possibile che laabbia agito sunelle ultime giornate proprio per questo motivo. Sebbenepossa svolgere il ruolo di centravanti, sembra che il club bianconero lo consideri principalmente come un sostituto per una. La flessibilità di Morata nel suo stile di gioco potrebbe rendere possibile una varietà di soluzioni tattiche all'interno della squadra, a seconda delle necessità e delle opportunità di mercato. L'adattabilità e le strategie della Juventus contribuiranno a determinare l'assetto finale dell'attacco.