Milinkovic-Savic e la Lazio, siamo alla fine del matrimonio? È quanto riporta La Gazzetta dello Sport, che sostiene come, con il sogno scudetto quasi infranto, respingere ricche offerte per il centrocampista serbo sia difficile, alla luce anche della sua voglia di mettersi in gioco in palcoscenici più prestigiosi. Juventus e Inter non hanno mai smesso di pensarci, ma le cifre richieste da Lotito (100 milioni) hanno sempre spaventato e allontanato. Non i club esteri però, dal forte potere economico, come Manchester United e Paris Saint-Germain, che possono sperare in uno sconto, una flessione del prezzo verso i 75 milioni di euro, consona alle valutazioni post-covid.