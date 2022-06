Il tavolo delle trattative tra Juventus e Torino rimane aperto, per definire il futuro prossimo di Rolando Mandragora. Come spiega il Corriere Torino: "il club granata ha lasciato scadere il riscatto a 14 milioni, cifra ritenuta troppo alta come fatto filtrare già da settimane sia con il giocatore sia con il club bianconero cui sono stati offerti 8 milioni, con una valutazione complessiva di 9,5 perché il club granata conta come anticipo il denaro versato a gennaio 2021 in occasione del primo accordo. La Juve ha idee diverse e quindi, tra domanda e offerta ballano ancora due-tre milioni".