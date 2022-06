Salire e scendere dalla giostra, da quella del mercato della Juventus. Adesso Filip Kostic, esattamente, dove sta? L'esterno serbo continua a piacere ai bianconeri, l'obiettivo resta sempre rinforzare la corsia di sinistra, un altro per cui sono stati avviati nuovi passi negli ultimi giorni. In attesa che si sblocchi la questione Di Maria, Cherubini porta avanti la storia con Kostic.



LA SOLUZIONE - Come racconta La Gazzetta dello Sport, Kostic ha scoperto la Juventus attraverso i racconti di Dusan Vlahovic, il suo compagno di nazionale. Con il contratto in scadenza nel 2023, il club tedesco vorrebbe rinnovare per avere poi più potere contrattuale, il giocatore però difficilmente resterà. Lucci, procuratore dell'esterno, temporeggia perché sa che su di lui ci sono proprio i bianconeri e che potrebbe partire per una cifra abbordabile, poco superiore ai 10 milioni di euro. L'accordo di massima con la Juve c'è già, 2.5 milioni a stagione...