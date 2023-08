Come racconta il Corriere dello Sport, chissà se c'è ancora spazio pernella. La domanda deriva dalle prime due giornate di campionato in cui il serbo è rimasto sempre in panchina. Zero minuti contro Udinese e Bologna per lui e fa specie visto che l’ex Eintracht era stato il più impiegato nella scorsa stagione. In tutto 54 presenze, come Danilo. Filip è diventato presto un fedelissimo di Allegri e, altrettanto in fretta, si è rivelato un fattore determinante e insostituibile nello scacchiere tattico. Lo testimoniano le statistiche che raccontano come, oltre a realizzare 3 gol, l’esterno ha offerto ben 11 assist.