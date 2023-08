Il principale obiettivo della Juventus per il centrocampo di Massimiliano Allegri è Franck, che è il preferito della squadra. Tuttavia, il Tottenham è anche interessato all'ex giocatore del Milan e sta esercitando pressione per ottenerlo. Al momento, la Juventus non è in grado di lanciare un'offensiva per Kessié a causa di alcuni ostacoli da superare.Secondo La Gazzetta dello Sport, prima di poter fare un'offerta per il centrocampista ivoriano, Cristiano Giuntoli, responsabile dell'area tecnica della Juventus, dovrà vendere uno dei centrocampisti attualmente in squadra. I nomi menzionati sono quelli di Niccolò Fagioli o Paul Pogba. Quest'ultimo è anche oggetto dell'interesse di un club in Arabia Saudita, ma al momento sembra essere riluttante ad accettare questa destinazione