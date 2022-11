Quest'oggi, tra le mura della Continassa, Massimiliano Allegri dovrebbe riabbracciare i rientranti Paredes e McKennie. Resta fuori Moise, per infiammazione ad una cicatrice del muscolo. Condizioni da monitorare quotidianamente, ma per il Corriere dello Sport c'è il rischio che la prima parte di stagione per l'attaccante sia già terminata.