Tra i possibili colpi di mercato in agenda, la Juventus vorrebbe regalare a Pirlo il quarto attaccante che andrebbe a completare il reparto. Il candidato principale è l’ex Moise Kean, per il quale si preannuncia una trattativa non semplice. L’Everton non ci sta puntando, ma l’investimento di quasi 30 milioni effettuato un anno fa obbliga i Toffees a venderlo a cifre considerevoli per non registrare una grossa minusvalenza. Per questo non cedono e restano fermi sulla cessione a titolo definitivo o con prestito con obbligo di riscatto.