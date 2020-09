La Juventus lavora sul mercato in uscita. Il centrocampista tedesco Khedira sta trattando la rescissione del contratto. Il difensore centrale Rugani interessa a Leeds, Newcastle e West Ham. Barcellona e Paris Saint-Germain restano alla finestra per De Sciglio. Sempre secondo Tuttosport, negli ultimi giorni di mercato può tornare in bianconero l'attaccante dell'Everton, Kean.