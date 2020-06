Secondo quanto riferito da Sky Sport si sarebbe complicato l’affare Jorginho per la Juve. Il Chelsea non vorrebbe cedere il centrocampista, soprattutto non con alcuni scambi. Intanto, arrivano news anche dall'Inghilterra, e precisamente dal Daily Express: il club bianconero sarebbe invece ancora molto interessato a Jorginho, regista del Chelsea, ex Napoli. A caldeggiare la candidatura dell’italo-brasiliano sarebbe proprio Maurizio Sarri, che lo ha già avuto e apprezzato prima al Napoli e poi al Chelsea.