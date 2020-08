Sarri-Jorginho, il binomio è ancora possibile. Dopo Napoli e Chelsea, il tecnico toscano spera di riaverlo nel suo centrocampo, reputandolo l’interprete perfetto da collocare davanti alla difesa. In merito all’interesse della Juventus sull’azzurro, ha parlato il suo agente Jorge Santos, affermando che non c’è stato nessun contatto né tra Jorginho e Sarri, né tra il CFO bianconero Fabio Paratici con Marina Granovskaia, plenipotenziaria dirigente del Chelsea. Dunque nessuna trattativa in corso, per ora c’è alto gradimento in virtù della forte alchimia tra Sarri e Jorginho. Per ora.