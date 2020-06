1









Altro giro, altre informazioni su Gonzalo Higuain. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juve dipende quasi esclusivamente da ciò che deciderà di fare il numero 21. Il centravanti argentino ha ancora un altro anno di contratto e uno dei nomi che potrebbe far gola a Fabio Paratici è quello di Milik. Dunque, si attende una mossa ufficiale del Pipita, che ha ormai chiaro il quadro del suo futuro: alla Juve c'è zero spazio per lui nelle gerarchie future, e tra MLS e il possibile ritorno in Argentina ci sono squadre che farebbero al suo caso. Attenzione invece all'attaccante polacco: è in scadenza nel 2021.