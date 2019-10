Secondo quanto riporta Sport1 Juventus e Paris Saint-Germain si sono mosse concretamente con il Bayer Leverkusen per il trequartista 20enne Kai Havertz, in scadenza nel 2022. Come riportato invece da Calciomercato.com, sia squadra sia giocatore non hanno particolare fretta di cambiare la situazione attuale. Le vetrine della Champions e della Bundes però, stanno cominciando ad illuminarsi ogni volta che passa Havertz, così è inevitabile che anche la Juventus si sia concentrata sul suo futuro. Al momento, scaldano più altri profili, come quelli di Nicolò Zaniolo o Federico Chiesa, ma nessuna occasione viene preclusa per il solo "gusto" di Paratici: l'occasione stessa, d'altronde, fa l'uomo ladro. Manca ancora tempo, ma com'è valso per Tonali nella gara contro il Brescia, l'opportunità di incontrarsi, anzi, scontrarsi, offre più che qualche semplice spunto di mercato. Ronaldo-De Ligt in nazionale, docet.