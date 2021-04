Come racconta Calciomercato.com, dopo tanta attesa, Giroud questa volta è davvero in scadenza di contratto e, dall'arrivo di Tuchel in panchina, ha nuovamente perso il ruolo centrale che si era guadagnato, a suon di gol, con Frank Lampard. La Juve, però, non è tornata a farsi sotto: dopo aver sfiorato per tante volte il colpo, in questo momento Fabio Paratici non ha fretta di chiudere per un calciatore di indubbie qualità tecniche, ma anche di quasi 35 anni.