La Juve si è ritrovata anche quest'oggi al Training Center della Continassa, dove chi ha giocato la sfida di ieri sera con la Roma, ha optato per lavoro di scarico e recupero fisico. Del resto, domani è già vigilia e i bianconeri martedì sera saranno nuovamente all'Allianz Stadium per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter. Con quale formazione? E' ancora presto per dirlo, dipenderà anche dai rientri. Al momento, sono tre i giocatori in bilico per la sfida di coppa. LE SITUAZIONI - L'attenzione è quasi tutta su Paulo Dybala. Dopo il problema al ginocchio subito a inizio gennaio, l'argentino è pronto e oggi si è allenato regolarmente. Domani è una giornata decisiva in questo senso: se darà sensazioni positive, a quel punto Pirlo potrebbe pensare di portarlo in panchina e magari dargli minutaggio nella sfida con i nerazzurri. Ramsey arriva da uno stop di minore entità e da meno giorni 'persi': per lui il ritorno è considerato meno "traumatico". Infine, la situazione Bonucci: il centrale con la Roma ha accusato un dolorino muscolare e gli accertamenti di oggi non hanno evidenziato problemi o situazioni preoccupanti. Domani sarà decisivo anche per il difensore, che a prescindere può riposare nella sfida contro l'ex maestro Antonio Conte.